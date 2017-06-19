Обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира Веханен остаётся в «Айсбэрене»

Финский вратарь Петри Веханен продолжит выступать в чемпионате Германии. 39-летний хоккеист продлил контракт с «Айсбэреном».

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Вратарь известен по выступлениям в КХЛ за «Нефтехимик» (2006/07), «Ак Барс» (2009/10, 2010-2012) и пражский «Лев» (2013/14). Веханен является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2009/10 и финалистом плей-офф КХЛ в сезоне-2013/14. Также он является чемпионом мира.

За команду из Берлина Веханен выступает четвёртый сезон. В сезоне-2016/17 команда заняла 8-е место в регулярном чемпионате, но вышла в полуфинал, в котором проиграла будущему чемпиону «Мюнхену».