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Обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира Веханен остаётся в «Айсбэрене»

19 июня 2017, понедельник. 09:25. Хоккей

Финский вратарь Петри Веханен продолжит выступать в чемпионате Германии. 39-летний хоккеист продлил контракт с «Айсбэреном».

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Вратарь известен по выступлениям в КХЛ за «Нефтехимик» (2006/07), «Ак Барс» (2009/10, 2010-2012) и пражский «Лев» (2013/14). Веханен является обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2009/10 и финалистом плей-офф КХЛ в сезоне-2013/14. Также он является чемпионом мира.

За команду из Берлина Веханен выступает четвёртый сезон. В сезоне-2016/17 команда заняла 8-е место в регулярном чемпионате, но вышла в полуфинал, в котором проиграла будущему чемпиону «Мюнхену».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Лев Прага ХК Нефтехимик Петри Веханен
Новости. Хоккей
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