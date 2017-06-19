Источник: «Салават» проявляет интерес к вратарю системы «Тампы» Гудлевскису

«Салават Юлаев» продолжает поиск первого вратаря. Как сообщает sportazinas, клуб КХЛ заинтересовался молодым вратарём «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кристерсом Гудлевскисом, который в минувшем сезоне НХЛ провёл один матч. Ранее главным кандидатом был канадский вратарь Бен Скривенс, сезон-2016/17 проведший в минском «Динамо».

Вестерлунд: «Салават» находится в поиске ещё одного защитника и нападающего

При этом главный тренер уфимской команды Эркка Вестерлунд сообщил, что шведский вратарь Никлас Сведберг может остаться в команде. Сам вратарь сказал, что всё выглядит так, будто клуб выкупит контракт.