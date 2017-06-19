Источник: капитан сборной Беларуси Стась перейдёт в «Авангард»

Капитан сборной Беларуси нападающий Андрей Стась станет игроком «Авангарда». Об этом сообщает «ВОмске». По информации издания, между игроком и клубом достигнута договорённость о подписании контракта. Он будет подписан в ближайшее время.

Большую часть карьеры в КХЛ нападающий провёл в минском «Динамо». Также хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провёл 443 матча и набрал в них 122 очка.