Нападающий Авцин стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Авциным. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один сезон. Хоккеист в настоящее время работает в молодёжном лагере нижнекамской команды.

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На уровне КХЛ Авцин выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Адмирал» и «Северсталь». В сезоне-2016/17 форвард провёл 38 матчей за череповецкую команду и набрал в них 3 очка. Всего на уровне КХЛ на счету Авцина 94 матча и 14 очков.