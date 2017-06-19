Кожевников: Ничушкин должен играть в НХЛ, просто так ехать туда смысла нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах Валерия Ничушкина, которого «Даллас Старз» защитил на драфте расширения НХЛ.



«У Валерия есть ещё целый год, мы не знаем, что там будет. Но в этом сезоне он себя в полной форме не проявил. Сейчас ему надо доказать, что он может там играть и приносить пользу, а не сидеть, как это было в позапрошлом году, и ждать, выпустят его или нет. Человек должен быть уверенным и играть. Думаю, что сам Ничушкин хочет играть. Поэтому надо подумать, где он будет выступать и больше пользы приносить. Просто так ехать туда смысла нет. Год у него ещё есть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Даллас» с Ничушкиным, «Монреаль» без наших. Кто точно не попадёт в «Вегас» 30 клубов НХЛ опубликовали свои списки защищённых на драфте расширения. Ничушкин остался в «Далласе», а Бурмистров и Якупов ждут развязки.

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