Читатели: Малкин заслуживал титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли

На «Чемпионате» завершился опрос: «заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?».

«Вполне. Лучший бомбардир плей-офф – что может быть круче?» — так проголосовало 64% опрошенных. Это безоговорочное первое место. На втором месте вариант ответа «Кросби наградили справедливо, в финале он сыграл лучше Малкина» — 19% голосов. «Этот приз надо было отдать Пекке Ринне» — так ответили 9% респондентов, это третье место. Наконец, на последнем месте вариант ответа «Гюнцель или Мюррей заслужили «Конна Смайта» не меньше» — 8% голосов.