Бортников: главное — попадание ХК «Сочи» в плей-офф, я соскучился по нему

Нападающий ХК «Сочи» Игорь Бортников высказался о спаде своей результативности, целях команды и посещении церкви перед матчами.



«Спад результативности? Наверное, это из серии, где нужно винить себя. Где-то что-то пошло не так. Когда все идёт хорошо, то не замечаешь какие-то мелочи, а когда наоборот, то начинаешь размышлять, почему так, почему не идёт. И вот пока я задумывался над этим – началась череда травм, отсюда и такая результативность. Приблизиться к прежнему уровню? Если это было, то почему бы и не повторить?! Работа, доверие тренеров и взаимопонимание с партнёрами, думаю, помогут вновь добиться такого же результата! Если честно, это не главное. Главное – попадание команды в плей-офф, я соскучился по нему.



Поход в церковь перед матчами? Наверное, это не традиция, а то место, где можно определённое время побыть одному, всё забыть, выкинуть из головы, зарядиться положительной энергией. Обязательно схожу в храм возле Олимпийского парка.



Интервью – это не моё. Я думаю, чтобы были хорошие отношения с болельщиками, им дарить подарки – не обязательно давать интервью», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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