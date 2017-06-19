Андерс Ларссон и Бах Нильсен сохранили свои посты в шведском и датском хоккее

Андерс Ларссон переизбран на пост секретаря шведской ассоциации хоккея. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Функционер будет занимать этот пост в течение двух лет. Впервые он был избран секретарём в 2015 году, а в структуре ассоциации работает 11 лет.

Также официальный сайт ИИХФ сообщает, что Бах Нильсен остался президентом датской федерации хоккея. Это уже третий срок функционера на данном посту. Нильсен будет президентом федерации четыре года, в ходе избрания у него не было оппонента. Таким образом, он будет возглавлять датскую федерацию в том числе и во время чемпионата мира в этой стране — в 2018 году.