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Гуськов: «Монреаль» будет кусать локти, когда Радулов окажется в «Вегасе»

19 июня 2017, понедельник. 14:00. Хоккей

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВАлександр Гуськов прокомментировал список незащищённых игроков перед драфтом в НХЛ.

«Будь я менеджером «Голден Найтс», я бы сделал всё возможное, чтобы забрать Радулова. «Монреаль» сделал неосторожный шаг, не защитив Александра, его спокойно могут выбрать на драфте расширения. На мой взгляд, менеджеры «Голден Найтс» должны понимать, что Вадим Шипачёв будет играть в лиге первый год. Ему будет нужен соратник и человек, с которым он сможет провести время в первые месяцы, поговорить с ним — это должен быть человек, владеющий русским языком. Кроме того, Радулов – великолепный игрок, так что Александр на эту роль подходит замечательно. «Монреаль» будет кусать локти, когда Радулов окажется в «Вегасе», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

«Даллас» с Ничушкиным, «Монреаль» без наших. Кто точно не попадёт в «Вегас»
30 клубов НХЛ опубликовали свои списки защищённых на драфте расширения. Ничушкин остался в «Далласе», а Бурмистров и Якупов ждут развязки.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Александр Гуськов Александр Радулов Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
19 июня 2017, понедельник
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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