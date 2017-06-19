ЦСКА поздравил двукратного чемпиона ОИ, члена Зала славы С. Макарова с 59-летием

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил с 59-летием легендарного хоккеиста Сергея Макрова, рекордсмена по количеству заброшенных шайб в официальных матчах за команды и сборные СССР, России и НХЛ (714).

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион СССР, обладатель Кубка Канады, Кубка Вызова и Кубка СССР, восьмикратный чемпион мира был введён в Зал хоккейной славы в Торонто 27 июня 2016 года. Также Макаров является членом Зала славы ИИХФ и одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. В 2008 году 24-й номер, под которым выступал Макаров, выведен ЦСКА из обращения.