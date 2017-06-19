«Салават Юлаев» представил видео о празднике «Моё зелёное лето»

17 июня в парке Кашкадан прошёл спортивный праздник «Моё зелёное лето», организованный ХК «Салават Юлаев». Главным событием фестиваля стал футбольный турнир среди команд болельщиков из Уфы и других городов. В упорнейшей борьбе трофей достался команде «Рудный Градъ» из города Сибай, победившей в финале челябинцев «Сектор А». Команда «U.F.A.», представляющая уфимский фан-сектор «Салавата Юлаева», заняла 4-е место.



Помимо футбольного турнира всем зрителям были предложены спортивные и интеллектуальные развлечения от клуба и его партнёров. Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев принял участие в автограф-сессии и награждении победителей футбольного турнира.

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Хоккейный клуб из Уфы представил видео ролик о празднике.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube

