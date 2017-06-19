Чемпион АХЛ, экс-партнёр Гурьянова Странски стал игроком «Северстали»

«Северсталь» и ЦСКА произвели обмен. В команду из Череповца отправился 23-летний чешский форвард Матей Странски, права на которого принадлежали «армейскому» клубу. Взамен ЦСКА получил денежную компенсацию. Хоккеист подписал контракт с «Северсталью», соглашение рассчитано на 2 года.



Странски начал карьеру в Чехии в «Витковице Стил» — 144 матча, 135 (64+71) очков в «регулярках», 15 (7+8) очков в 12 матчах плей-офф. В составе чешского клуба он завоевал золото чешской Экстралиги.



В 2011 году Странски был выбран на драфте НХЛ «Даллас Старз» под общим номером 165 и продолжил карьеру в фарм-клубе команды — «Техас Старз». В АХЛ игрок провёл 236 матчей, в которых набрал 87 (40+47) очков. В 2014 году Странски завоевал главный трофей АХЛ — Кубок Колдера.

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