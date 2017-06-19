Нападающий Никита Иванов покинул «Барыс». Об этом информирует официальный сайт астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что хоккеист и команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за «Барыс» 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3». В девяти матчах розыгрыша кубка Гагарина Иванов очков не набрал, показатель полезности составил «-1». Профессиональную карьеру Иванов начал в сезоне-2005/06 в команде «Сибирь-2».