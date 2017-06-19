СКА: в Сети много фейковых новостей о наших трансферах, не верьте слухам

Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги СКА в своём «твиттере» выступил с заявлением.



«Друзья, сейчас в Сети много фейковых новостей о наших трансферах. Не верьте слухам, вся официальная информация — только на ska.ru», — сказано в обращении действующего обладателя Кубка Гагарина.



19 июня появились сведения, что двукратный обладатель Кубка Гагарина выкупит за 150 млн рублей права на форварда Евгения Кузнецова, выступающего в настоящее время в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Ранее питерский клуб выменял у «Авангарда» на нападающего Сергея Калинина.

Золотая лихорадка. Зачем СКА скупает права на Кучерова и Кузнецова? Вслед за Калининым, Якуповым и Кучеровым СКА планирует выкупить права на Евгения Кузнецова. Что задумали обладатели кубка Гагарина?