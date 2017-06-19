Филатов: «Лада» не выполняет устные договорённости, связанные с моим контрактом

Нападающий «Лады» Никита Филатов рассказал, что тольяттинский клуб не выполняет договорённости, связанные с контрактом, а также сообщил об интересе со стороны других клубов.

«У меня действующий контракт с „Ладой“, и в клубе решили, что не стоит со мной расставаться. Хотя не спорю, интерес был, но обращались не ко мне, а к агенту. Где я начну сезон? Тут немного странная ситуация. Дело в том, что в прошлом году мы подписали с „Ладой“ двухлетнее соглашение. Я очень благодарен клубу за то, что они дали мне шанс, поверили. Но перед подписанием, а также после сезона были определённые договорённости, к сожалению, на словах. Они были связаны с контрактом, и сейчас они не выполняются. Отсюда ситуация очень нервная и непростая. И это в преддверии очень важного для меня сезона, так как хотелось бы ещё прибавить в игре, в результативности.

Предложение от другого клуба? В данном случае это не главное. Опять же, обращаться могут только к моему агенту, а не ко мне. Но ситуация странная и неоднозначная для меня. Я ожидал одного, а на деле получается совсем не так. Надеюсь, что в ближайшее время всё разрешится в положительную сторону. Пока вот так", — цитирует Филатова «Спорт-экспресс».