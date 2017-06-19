Никитин: благодарен Бардину за то, что дал мне шанс в тренерской карьере

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на церемонии прощания с бывшим генеральным менеджером «Авангарда» поделился воспоминаниями о совместной работе с Анатолием Бардиным. Никитин работал в омской команде с 2008 по 2011 год.

«Анатолий Фёдорович — человек, который дал мне шанс в тренерской карьере. Это первое, за что я ему очень сильно благодарен. За терпение и веру в людей, за его профессионализм. Это человек, который умел, знал, чувствовал, собирал игроков для этой команды. В чемпионстве „Авангарда“ была его большая заслуга. Мы поддерживали с ним тёплые отношения до последних дней. Он обещал приехать на чемпионат мира, но не смог. Моя семья, все знакомые скорбят. Уважение к нему как к профессионалу и человеку», — сказал Никитин.

Король «сигарной эпохи». Каким мы запомним Анатолия Бардина Ушёл из жизни бывший генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин. Каким мы запомним человека, который привёз в Омск Яромира Ягра?

Видео также можно посмотреть в официальном аккаунте «Авангарда» в YouTube.