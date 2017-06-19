Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»

Журналисты раздела «Хоккей» портала «Чемпионат.com» открыли официальное сообщество раздела в социальной сети «ВКонтакте». Там уже можно прочитать последние хоккейные новости и аналитику на актуальные темы последних дней. В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеоэфиры с участием людей из хоккейного мира.



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15 «горячих» хоккейных вопросов, которые волнуют читателей «Чемпионата» Кто если не Знарок? Стратегия КХЛ – утопия или реальность? Что ждёт «Динамо»? На эти и другие вопросы читателей ответил Дмитрий Ерыкалов.