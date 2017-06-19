Хагелин: хочу остаться в «Питтсбурге», не обижаюсь, что меня не защитили

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин прокомментировал решение клуба не включать его в список защищённых игроков на драфте расширения. 21 июня «Вегас Голден Найтс» обнародует список игроков, взятых на этом драфте.

«Конечно, я хочу остаться здесь. Думал, что клуб пойдёт другим путём и защитит трёх защитников и семерых нападающих. Но они защитили восемь полевых, что есть, то есть. Сейчас я наслаждаюсь жизнью и особо об этом не задумываюсь. Я нисколько не обижен. Ничего нельзя сделать, только ждать результатов драфта расширения», — цитирует Хагелина Aftonbladet.