Источник: вратарь Горячевских перейдёт из чемпионата Казахстана в «Динамо» Минск

Состав минского «Динамо» пополнит вратарь Степан Горячевских, сообщает белорусский портал Tut со ссылкой на источник.

В последние годы 32-летний голкипер выступал в Казахстане, защищая цвета «Сарыарки», усть-каменогорского «Торпедо» и «Арлана». За «Арлан» в прошлом регулярном сезоне чемпионата Казахстана он отразил 92,8% бросков. В КХЛ Горячевских играл за «Северсталь», «Югру» и «Донбасс», в сезоне-2009/10 входил в состав минского «Динамо», но в играх участия не принимал. В 37 матчах КХЛ одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,4 и коэффициентом надёжности 2,43. С 2005 по 2013 год вратарь играл за сборную Беларуси по хоккею.