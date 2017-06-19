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Чайка: на каждом драфте есть элитные игроки, задача скаутов «Аризоны» — найти их

19 июня 2017, понедельник. 19:36. Хоккей

Генеральный менеджер «Аризона Койотс» Джон Чайка поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ.

«Уровень таланта на грядущем драфте НХЛ невероятно высок. Да, в этом году нет игрока, которого бы все называли хоккеистом поколения. Но если посмотреть на подобные драфты в прошлом, в итоге практически каждый из них дал элитных игроков. Задача наших скаутов — найти такого хоккеиста. Мы выбираем под седьмым номером, поэтому первые два номера для нас очень важны. Рады, что у нас два выбора в первом раунде — 7-й и 23-й. Мы можем получить сильных, талантливых игроков. Уверен, что некоторые ребята с этого драфта закрепятся в НХЛ уже в новом сезоне. Обычно, когда выбираешь игрока, рассчитываешь на то, что он сможет приносить пользу команде через три-четыре года. Все ребята находятся на разных стадиях развития. Если кто-то готов для НХЛ уже сейчас, это не значит, что он будет лучше других в долгосрочной перспективе. Мы не пытаемся взять игрока, который тут же попадёт в НХЛ, мы выбираем того, кто будет приносить пользу долгое время», — сказал Чайка в эфире клубного телевидения.

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Источник: Официальный сайт "Аризоны Койотс" Сообщить об ошибке
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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