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Степан Горячевских подписал двусторонний однолетний контракт с «Динамо» Минск

19 июня 2017, понедельник. 20:17. Хоккей

Минское «Динамо» подписало двустороннее соглашение на один год с вратарём Степаном Горячевских. «Лада» заключила пробный контракт с защитником Ильёй Давыдовым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В последние годы 32-летний голкипер выступал в Казахстане, защищая цвета «Сарыарки», усть-каменогорского «Торпедо» и «Арлана». За «Арлан» в прошлом регулярном сезоне чемпионата Казахстана он отразил 92,8 % бросков.

28-летний Давывод в прошедшем сезоне выступал за «Витязь» и новокузнецкий «Металлург». В 28 матчах он отметился двумя голевыми передачами.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Минск ХК Лада Степан Горячевских Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
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