Хичкок: моя страсть к игре вернулась, понял, что не хочу заканчивать тренировать

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок рассказал, что пытается учиться не только у топ-команд НХЛ, но также футбольных команд, а также поделился историей, почему передумал завершать карьеру. Летом 2016 года Хичкок, возглавлявший «Сент-Луис Блюз», заявил, что проведёт последний сезон в качестве тренера. Его уволили в середине чемпионата, а весной он возглавил «Даллас».

«Можно многому научиться у топ-клубов НХЛ. Но я также считаю, что можно многому научиться у топ-команд других видов спорта, особенно у футбольных. Если ты хочешь стать чемпионом, неважно, какой у тебя стиль игры, он должен проявляться во второй половине игры. В первой половине матча это легко делать. Чемпионские команды показывают себя во второй части. Посмотрите на „Питтсбург“, другие чемпионские команды, они непреклонно придерживаются своего хоккея. „Пингвинз“ выиграли очень много матчей, и так много — во второй половине игры, потому что они верят, что, если не будут отступать от своего плана, он принесёт им успех. Мы должны физически и психологически быть готовы так играть во второй половине матча.



Когда меня уволили из „Сент-Луиса“, я разговаривал с несколькими тренерами, особенно двумя — одним из НХЛ, другим из АХЛ. Я объяснял им, что игроки должны поверить в тебя, чтобы поверить в твою систему. Они должны чувствовать твою страсть. И, пока я это объяснял, моя страсть к игре вернулась, открылось второе дыхание. Я понял, что мне нравится хоккей, нравится тренировать, и подумал: „Что я делаю? Я же люблю всё это и не хочу заканчивать“, — сказал Хичкок в эфире клубного телевидения.