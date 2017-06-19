«Тампа» договорилась о продлении контракта с вратарём Будаем на два года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» договорился о продлении контракта с вратарём Петером Будаем на два года с зарплатой $ 1,025 млн за сезон. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

34-летний словацкий голкипер перешёл в «Тампу» из «Лос-Анджелес Кингз» в прошедшем сезоне в обмен на вратаря Бена Бишопа и провёл за флоридскую команду семь матчей, в которых одержал четыре победы. Ранее он также выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш». За свою карьеру он сыграл в НХЛ 357 матчей, одержав 155 побед с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,67.