Свенссон: дебютный сезон в КХЛ способствовал моему развитию как личности

Вратарь «Спартака» Маркус Свенссон поделился впечатлениями от дебютного сезона в КХЛ

«Я многое почерпнул из своего первого сезона в „Спартаке“. Переезд в другую страну, с другой культурой и новым языком. Это способствовало моему развитию как личности. Я ничего не ожидал, мало знал о России и был приятно удивлён многим вещам. В „Спартаке“ многое делается очень профессионально. В Москве больше пробок и шума, но меня всё устраивает. Это большой город, в котором всё есть, мало что изменилось после переезда.



Осенью был период, когда я играл нестабильно, но в концовке сезона я чувствовал себя лучше. Хоккей — командная игра, и когда ты сильно отстаёшь от зоны плей-офф в концовке чемпионата, трудно быть счастливым. Нашей целью было попасть в восьмёрку.



Хоккей немного отличается от Шведской лиги. Здорово, что в команде со мной был Стефан (тренер вратарей „Спартака“. — Прим. „Чемпионата“), мы многое с ним обсуждали. Мне пришлось скорректировать свою игру, но в целом это был интересный сезон», — цитирует Свенссона Hockey Sverige.