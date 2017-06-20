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Агент Доана: Шейн выйдет на рынок, пора ему побороться за Кубок Стэнли

20 июня 2017, вторник. 00:11. Хоккей

Хоккейный агент Терри Бросс, представляющий интересы нападающего Шейна Доана, сообщил, что хоккеист не планирует завершать карьеру. Ранее «Аризона Койотс», за который 40-летний Доан выступал на протяжении всей карьеры (21 сезон) и был капитаном с 2003 года, принял решение не предлагать форварду новый контракт.

«Это очень печальный день для хоккея в Аризоне. Шейн готов выйти на рынок свободных агентов и посмотреть, куда это его приведёт. Пора ему побороться за Кубок Стэнли», — цитирует Бросса журналист Arizona Sports Крэйг Морган.

«Аризона» решила расстаться с капитаном команды Шейном Доаном
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс
Новости. Хоккей
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