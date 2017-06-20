Агент Доана: Шейн выйдет на рынок, пора ему побороться за Кубок Стэнли

Хоккейный агент Терри Бросс, представляющий интересы нападающего Шейна Доана, сообщил, что хоккеист не планирует завершать карьеру. Ранее «Аризона Койотс», за который 40-летний Доан выступал на протяжении всей карьеры (21 сезон) и был капитаном с 2003 года, принял решение не предлагать форварду новый контракт.



«Это очень печальный день для хоккея в Аризоне. Шейн готов выйти на рынок свободных агентов и посмотреть, куда это его приведёт. Пора ему побороться за Кубок Стэнли», — цитирует Бросса журналист Arizona Sports Крэйг Морган.

«Аризона» решила расстаться с капитаном команды Шейном Доаном