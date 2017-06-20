Гончар: в НХЛ самый сильный хоккей, о работе в «Тракторе» пока не думал

Тренер защитников «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился мнением о силе своей команды, которая завоевала второй Кубок Стэнли подряд, а также отметил, что хотел бы продолжить работу в НХЛ и о возвращении на родину и работе в челябинском «Тракторе» пока не думает.



«Собираюсь ли я привезти кубок в Челябинск? Решение ещё не принято. Мы со всеми парадами едва закончили. Только-только вернулись домой, толком ни с семьёй, ни с детьми не виделся. Поэтому не готов дать ответ на этот вопрос.



Я не знаю, является ли „Питтсбург“ лучшей командой современности. Чтобы такие глобальные сравнения делать, мне нужно быть постарше, видеть тот «Эдмонтон», «Айлендерс», команду из Нью-Йорка в её лучшие годы. Тогда бы я был более объективен, смог бы поставить правильные оценки. На данный момент я сделать этого не смогу. Наверное, одна из лучших.



Планирую ли в будущем стать главным тренером? Я хотел бы развиваться как тренер, получать опыт, знания. А как оно будет, так и будет. Загадывать вперёд, в какой команде, каким тренером, не буду. Надо работать, делать своё дело.



Пока не думал о том, чтобы когда-нибудь вернуться в „Трактор“ и работать тренером, набираюсь опыта, стараюсь развиваться. Энхаэловский хоккей самый сильный на данный момент. Я стараюсь развиваться здесь, двигаться вперёд — это даёт сейчас гораздо больше опыта и знаний», — цитирует Гончара «Первый областной».

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