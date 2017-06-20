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Треливинг: «Калгари» хочет не выбирать высоко на драфте, а бороться за Кубок

20 июня 2017, вторник. 00:57. Хоккей

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился ожиданиями от драфта НХЛ.

«Нас устраивает, что мы выбираем под 16-м номером. После первых двух номеров возможны самые разнообразные варианты. Мы хотим посмотреть, как пойдёт драфт. Мы рады, поскольку считаем, что получим хорошего игрока. За многие годы мы уяснили, что на драфте может случиться что угодно, всегда есть сюрпризы.

Я никогда в жизни не хочу снова выбирать в первых рядах. Более высокий выбор значит, что у вас либо плохая, либо незрелая команда, либо вы находитесь на другом пути развития. Когда год за годом игроки, которых ты выбрал в первом раунде, сразу попадают в состав, — это не лучший вариант. Я против такого.

«Калгари» через это прошёл. Благослови бог тех игроков, которых мы выбрали. Задрафтовали Шона Монахана — он сразу начинает играть в НХЛ. Сэм Беннет — то же самое. Мэттью Ткачук — сразу в основе.

Теперь мы входим в новую стадию развития команды. По-крайней мере, я на это надеюсь. Думаю, сейчас игрок, которого мы выберем в первом раунде, вернётся туда, где он играл — в молодёжную или университетскую команду или в Европу. Так происходит, когда выбираешь позднее. Обычно это значит, что выбранному игроку требуется больше времени для развития. И нас это устраивает. Наша цель — не иметь высокий выбор на драфте, а быть командой уровня плей-офф каждый год, а затем быть претендентом на Кубок Стэнли», — приводятся слова Треливинга на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт "Калгари Флэймз" Сообщить об ошибке
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Калгари Флэймз Драфт НХЛ
Новости. Хоккей
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