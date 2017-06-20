Доан: чувствую грусть и злость из-за решения «Аризоны», но я в порядке

Нападающий Шейн Доан прокомментировал решение «Аризоны Койотс» не предлагать ему новый контракт. Доан был капитаном команды с 2003 года, ему принадлежат клубные рекорды по очкам и голам.

«Конечно, всё изменилось, но я в порядке, пытаюсь разобраться в своих чувствах и эмоциях. Чувствую ли я грусть и злость? Несомненно. Благодарю генерального менеджера Джона Чайку, что сообщил мне об этом лично. Я не ожидал, что „Аризона“ решит не продлевать контракт, но понимаю, в каком направлении будет двигаться команда. Владелец Барроуэй хочет делать ставку на молодых игроков и думает, что моё присутствие в команде этому помешает. Чувствую, что более близок к тому уровню, который показывал в сезоне-2015/16, чем в прошлом.



Я не согласен с решением клуба, но не я его принимал. Я всегда буду частью „Койотс“ и не собираюсь отказываться от всего, что сделал с этим клубом. Со мной в Аризоне обращались гораздо лучше, чем с более талантливыми игроками», — цитирует Доана Arizona Sports.