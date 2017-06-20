«Айлендерс» отдадут «Вегасу» выбор в 1-м раунде драфта, чтобы сохранить Кулёмина

«Нью-Йорк Айлендерс» намерен договориться с клубом «Вегас Голден Найтс» о том, чтобы тот не забирал на предстоящем драфте расширения российского нападающего Николая Кулёмина, сообщает Newsday. По данным издания, в рамках этой сделки «Айлендерс» предложат «Вегасу» выбор в первом раунде драфта новичков.

«Нью-Йорк Айлендерс» не внесли Кулёмина в список «защищённых» игроков. Срок контракта 30-летнего нападающего истекает в 2018 году, его зарплата составляет $ 4,2 млн. В минувшем сезоне Кулёмин провёл за «Айлендерс» 72 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 (12 + 11) очка.