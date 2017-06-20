Клуб 2-го швейцарского дивизиона ждёт решения апелляционного суда по банкротству

Клуб второй по силе швейцарской лиги NLB Martigny Red Ice ждёт решения апелляционного суда. Об этом информирует swisshockey. Недавно было принято решение признать клуб банкротом.

Клуб был основан в 2008 году. После успеха на уровне любительского хоккея команда выступала в NLB с 2012 года. В 2015 и 2016 годах команда доходила до стадии полуфинала плей-офф. К 2017 году у Martigny Red Ice был один из самых больших бюджетов в NLB. Однако вскоре у клуба начались финансовые проблемы, появились задолженности по зарплате.