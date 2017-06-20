Коваленко вспомнил, как в 2004 году удержал «Локомотив» от конфликта

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко вспомнил о конфликтной ситуации, возникшей в его бытность игроком «Локомотива» в 2004 году. В настоящее время часть опытных игроков московского «Динамо» через СМИ рассказывает о ситуации в клубе. В «Динамо» долги, команду ВХЛ могут распустить, 17 хоккеистов из системы клуба обратились в профсоюз.

«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.

«Старожилы «Динамо» вышли из профсоюза, им уже не нужны советы. Могу разве что напомнить историю из своей карьеры, когда в 2004 году в «Локомотиве» по игровым и тренировочным моментам я не сошёлся с главным тренером команды Кари Хейккиля. Вопрос встал ребром: или я, ветеран и лидер команды, или финский тренер...



Команда меня полностью поддержала, дошло чуть ли не до забастовки. Но я игрокам сказал: «Ребята, это моя война, а у вас вся карьера впереди, вам авантюры не нужны». В итоге я уехал в Омск, а Ярославль собрался и вскоре выиграл не один трофей. Думаю, что и ветеранам «Динамо» нужно не собирать пресс-конференции и делить всех на лагеря», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.