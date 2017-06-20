«Динамо» Мн представило обладателя Континентального кубка Горячевских

Минское «Динамо» подготовило видео ярких моментов с участием новичка команды вратаря Степана Горячевских. В последние годы 32-летний голкипер выступал в Казахстане, защищая цвета «Сарыарки», усть-каменогорского «Торпедо» и «Арлана». В КХЛ голкипер выступал за «Северсталь», «Югру» и «Донбасс», провёл 37 матчей. Горячевских завоёвывал золотые медали чемпионатов Беларуси, Украины, ВХЛ, дважды становился обладателем Континентального кубка (сезон-2006/07 с «Юностью», 2012/13 с «Донбассом»).

Степан Горячевских подписал двусторонний однолетний контракт с «Динамо» Минск

Также видео можно посмотреть на официальном канале минской команды в YouTube.