Источник: нападающий Кучин покинул «Барыс»

Нападающий Иван Кучин покинул астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс». Об этом информирует «Шайба.kz». Хоккеист вернётся в кокшетауский «Арлан», за который выступал в сезонах 2014-15 и 2015-16 гг. В чемпионате Казахстана он в общей сложности провёл 241 матч и набрал 162 очка.

В сезоне-2016/17 28-летний воспитанник магнитогорского хоккея сыграл за астанинскую команду 67 матчей и набрал 14 (5+9) очков. Также Кучин выступал за национальную сборную Казахстана на олимпийской квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве.