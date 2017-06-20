Действующие чемпионы мира шведские хоккеисты встретились с полицейскими

Хоккеисты сборной Швеции посетили полицейское управление региона Стокгольм. Шведская национальная команда является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2017 шведы переиграли канадцев.

Сотрудники полиции, а также члены их семей встретились с хоккеистами сборной Швеции, смогли сфотографироваться с трофеем и золотыми медалями и задать свои вопросы. Национальный комиссар полиции Дэн Элиассон и руководитель оперативного подразделения в Стокгольме Эрик Уидстранд, а также хоккейный функционер Улоф Остблом выступили с речами.

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