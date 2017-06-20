Емелин: хочется остаться в «Монреале», но я готов ко всему

Защитник «Монреаль Канадиенс» Алексей Емелин порассуждал на тему возможности быть выбранным на драфте расширения новичком НХЛ клубом «Вегас Голден Найтс». «Монреаль» также не стал защищать от драфта защитников Андрея Маркова, Никиту Нестерова и нападающего Александра Радулова. Срок действия их контрактов истекает 30 июня. Контракт Емелина будет действовать ещё сезон.



«От меня тут ничего не зависит, я просто жду результатов драфта и готов ко всему. Клубы всё равно принимают решение, выгодное им. Хочется остаться в «Монреале», так как здесь всё уже налажено в плане семьи и быта», – цитирует хоккеиста ТАСС.

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