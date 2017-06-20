Гомоляко: обмен прав на Кузнецова в СКА будет успешной сделкой для «Трактора»

Чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал возможный обмен прав на Евгения Кузнецова. СКА планирует выкупить у «Трактора» права на нападающего «Вашингтон Кэпиталз» за 150 млн рублей.



«Обмен прав на Кузнецова в СКА будет успешной сделкой для «Трактора», потеря прав на такого игрока будет тяжёлой, но другое дело, что это делается в интересах сборной, в преддверии Олимпиады. Если Кузнецов вернётся в КХЛ в этом сезоне, то нужно тренироваться и играть в более сильной команде, как СКА, тем более все считают, что это базовый клуб сборной», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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