Зачем СКА хочет выкупить у «Трактора» права на Евгения Кузнецова?

Стало известно, что СКА планирует приобрести у «Трактора» права на Евгения Кузнецова, у которого 1 июля заканчивается контракт с «Вашингтоном». Предполагаемая сумма сделки составляет 150 млн рублей. Отметим, что «Кэпиталз» защитили Кузнецова от «Вегаса » на драфте расширения.

Золотая лихорадка. Зачем СКА скупает права на Кучерова и Кузнецова? Вслед за Калининым, Якуповым и Кучеровым СКА планирует выкупить права на Евгения Кузнецова. Что задумали обладатели кубка Гагарина?

С какой целью СКА хочет заполучить права на Кузнецова?



— Кузнецов в это межсезонье перейдёт в СКА.

— Это шаг на будущее. Кузнецов приедет в СКА позже.

— СКА просто некуда тратить деньги.

Также принять участие в голосовании можно на Playbuzz.