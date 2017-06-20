Маршессо: меня задело решение «Флориды» не защищать меня от драфта расширения

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Маршессо прокомментировал решение клуба не защищать его от драфта расширения. Таким образом, хоккеиста может забрать новичок Национальной хоккейной лиги клуб «Вегас Голден Найтс».



«Меня задело это решение клуба. Однако это не значит, что у меня был плохой сезон. Мой агент сказал, что есть несколько вариантов развития событий. В том числе есть вариант, что «Флорида» попросила «Вегас» не брать меня в обмен на драфт-пик», – передаёт слова игрока американской команды NBC.

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