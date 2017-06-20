Зелепукин: Странски может стать одним из сюрпризов нового сезона КХЛ

Генеральный менеджер череповецкой «Северстали» Валерий Зелепукин прокомментировал подписание контракта с чешским форвардом Матеем Странски.

Чемпион АХЛ, экс-партнёр Гурьянова Странски стал игроком «Северстали»

«В принципе, мы укомплектованы на 90%, но селекция будет продолжаться весь сезон, будем смотреть, усиляться, создавать конкурентоспособную среду. Если взять статистику Странски, то за два сезона в АХЛ он забил 50 голов. Не сказать, что это выдающийся показатель, но приличный. Если сможет держать этот уровень в КХЛ, то будет одним из сюрпризов сезона. Тяжело сказать, с кем он будет играть, но первоначально мы рассматриваем его связку с Голиком. По Корнееву пришли к договорённости, объявим в ближайшие дни о подписании контракта.

Появились ребята, которые ещё не сказали своего последнего слова в хоккее, тот же Максим Рыбин, который является одним из лучших по силовым приёмам в лиге. Есть база, на которой строится команда, а как получится, уже покажут игры», — сказал Зелепукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.