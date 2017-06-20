А. Юдин: Кузнецову надо думать о семье и играть там, где платят деньги

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин поделился мнением о возможном приобретении СКА прав на Евгения Кузнецова.



«Кузнецов в порядке, у него отличное катание. Зачем возвращаться? Где платят деньги, там и надо работать. Надо думать, о семье, о родителях. Вы думаете хоккеист живёт, чтобы на Олимпиаде сыграть? Он живёт там, где лучшая лига, где можно жить и играть. Во всём виноваты политики, а не хоккеисты. Может же быть так, что он приедет в КХЛ, а его в сборную не возьмут, такой вариант тоже возможен. Потому что придет другой игрок, или лучше, чем он, вот об этом и надо думать. КХЛ и НХЛ – хорошие лиги, где заплатили, там и надо играть в любимую игру. Другие выбирают и располагаются, это не только голы забивать. Если ты забиваешь голы, это не значит, что тебя в сборную ещё возьмут, сейчас время уже другое.

Кузнецов хороший игрок, если купят, дай бог, он будет помощью для СКА. Кто-то еще в маленьких штанишках, а кто – то нет. Обмен прав на Якупова — работа на перспективу, если у него не получается в НХЛ, то почему бы не вернуться. Якупов талантливый парень, первый номер драфта, а там не заиграл. В Америке не тренируют, в Америке играют, а вот у нас тренируют. Молодым парням было бы лучше здесь обучаться у великих тренеров. Приедут — молодцы, есть шанс попасть на Олимпиаду, когда ещё такой шанс будет. Но главное, деньги заработать, чтобы хватило семье, родителям. Понимаете, экономика уже другая», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.