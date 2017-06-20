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Сеничев: главное событие «предсезонки» в Челябинске — фестиваль «Трактор Open»

20 июня 2017, вторник. 15:33. Хоккей

Директор «Трактора» Иван Сеничев рассказал об изменениях на арене, подарках для болельщиков и фестивале Traktor Open.

«Прошлый год стал для нас неплохим: команда стала 4-й в Восточной конференции, вышла в плей-офф, сохранён костяк основных игроков, посещаемость арены на очень высоком уровне. На новый сезон подписаны хорошие легионеры и российские игроки, а самое главное – 70% нашей команды – это свои, челябинские, хоккеисты. А значит, есть надежда на интересный сезон.

Полным ходом идёт ремонт раздевалок, подсобных помещений. На фасаде арены планируется обновление подсветки букв в названии. Планируем ремонт прилегающей к арене территории. В новом сезоне у нас будет новый спортивный свет и хороший звук, а также во время одной из пауз на Евротур, будет произведена замена информационного куба. К сезону-2017/18 меры безопасности в арене «Трактор» будут ещё усилены, и для этого приобретаем дополнительные технические средства.

В этом году не получится провести Кубок губернатора Челябинской области. Главным событием нынешней предсезонки станет фестиваль «Трактор Open» – он состоится 4 августа. Это новый формат спортивно-культурного праздника с обязательным участием игроков команды. В этом году мы обещаем ещё более зрелищный и интересный праздник. Фестиваль будет более масштабным, будет ещё больше точек активности, ещё больше интересных развлечений для болельщиков разного возраста. Наши болельщики увидят воркаут, паркур, силовой экстрим, пауэрлифтинг, гиревой спорт… Ключевой момент фестиваля – представление новичков команды на главной сцене и выступление известных музыкальных групп.

К 70-летию клуба у нас будет приурочено несколько мероприятий: чествование ветеранов челябинского хоккея, «Неделя хоккея». Владельцев абонементов в этом сезоне ждут приятные сюрпризы. Приготовили ряд подарков для наших постоянных болельщиков. Все те, кто активно участвует в наших конкурсах, всегда с игры уходят с подарками», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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