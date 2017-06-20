Ветераны сборных СССР и Канады встретятся в Москве в честь 45-летия Суперсерии

Прославленный хоккеист и тренер, участник Суперсерии Борис Михайлов рассказал, что игроки Суперсерии 1972 года в сентябре проведут встречу в Москве. Первая Суперсерия между сборными СССР и Канады прошла в сентябре 1972 года — восемь матчей. По четыре игры прошли в разных городах Канады и в Москве. Сборная Канады выиграла четыре раза, команда СССР победила трижды, один раз команды сыграли вничью.



«Противостояние с Эспозито? Во время тех игр мы нещадно друг друга били, были врагами на льду, а после нормально общались. Несколько лет назад мы с ним встретились и помирились окончательно. В сентябре в Москве у нас будет встреча, куда соберутся все участники той серии, хотя их осталось не так много», –цитирует Михайлова ТАСС.