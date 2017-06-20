Экс-форвард «Медвешчака» с опытом игры в НХЛ Лессио перешёл в «Динамо» Рига

Рижское «Динамо» объявило о переходе в команду очередного хоккеиста. Речь идёт о канадском нападающем Лукаше Лессио. Об этом информирует рижский клуб Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере».

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 40 матчей в КХЛ за «Медвешчак» — 12 заброшенных шайб, 10 голевых передач, показатель полезности «-12». Лессио завершал сезон в Швеции, так как хорватская команда, не попав в плей-офф, начала массовую продажу игроков.

Лессио имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризона Койотс», «Финикс Койотс» и «Монреаль Канадиенс» — 41 матч, 3 заброшенные шайбы, 4 голевых передачи, показатель полезности «-11». В АХЛ Лессио провёл 173 матча и набрал 58 очков.