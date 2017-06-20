Кекяляйнен: надеюсь, «Коламбус» найдёт замену игроку, который уйдёт в «Вегас»

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился ожиданиями от драфта расширения, который состоится 21 июня. «Вегас Голден Найтс», вступающий в лигу, заберёт у каждого клуба по одному незащищённому игроку.

«В этом году при принятии всех решений мы должны были учитывать драфт расширения. Если бы „Вегас“ вступал в лигу в прошлом году, у нас не было бы проблем с тем, кого защищать. Такие ребята, как Веннберг и Андерсон, не были бы доступны на драфте расширения, потому что это был их второй сезон в НХЛ.



Мы хотели исключить возможные проблемы, например то, что нам придётся ослабить команду или обменять кого-то, кто бы нам был нужен в будущем. Мы провели хорошие переговоры с „Вегасом“ и считаем, что придём к правильному решению. К сожалению, нам придётся расстаться с хорошим игроком, но мы постараемся найти ему замену, чтобы потеря прошла для команды максимально легко. Надеемся, что всё сложится для нас лучшим образом», — приводятся слова Кекяляйнена на официальном сайте клуба.