Рутерфорд: в составе «Питтсбурга» будет больше изменений, чем в прошлом году

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о планах по комплектованию команды в межсезонье.

«Мы рады, что потолок зарплат немного увеличили, это нам поможет. Постараемся сохранить максимальное количество игроков. В прошлое межсезонье наш состав практически не изменился. В этом году изменений будет больше.



Если кто-то из свободных агентов захочет остаться в „Питтсбурге“, наша дверь будет открыта для каждого. После 1 июля я буду лучше понимать, как мы можем вписать определённых ребят в потолок зарплат. Будет ясно, сможем ли мы предложить им зарплату, которую они могут получить в других клубах или максимально близкую к ней, чтобы они по-прежнему хотели вернуться.



Иногда 1 июля игроки получают такие заманчивые предложения, что просто не могут остаться в старом клубе. Ради их собственного благосостояния они должны принимать такие предложения», — цитирует Рутерфорда Pittsbourgh Post-Gazette.