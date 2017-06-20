Пашков: чтобы стать лучшим российским вратарём, Бобровский должен играть в КХЛ

Олимпийский чемпион и экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков выразил мнение по поводу того, что Сергей Бобровский может во второй раз взять «Везина Трофи».

«Этот вопрос решается очень субъективно. Мне не очень нравится, что российские СМИ на протяжении всего сезона сватали «Везину» Бобровскому – это не всегда хорошо. Хотя по игре он достоин этого приза. Он уже получал «Везина Трофи», поэтому для Сергея это не будет какой-то неожиданностью, а будет показателем его обычной игры, которую он демонстрирует на протяжении последних лет.

Несмотря на то что это будет его вторая «Везина», я не думаю, что его можно будет назвать лучшим вратарём российского хоккея. Бобровский играет за границей и участвует только на чемпионатах мира. Данная ситуация не даёт назвать Сергея лучшим вратарём в российском хоккее. Чтобы им стать, нужно играть в российском чемпионате, и тогда у него появится возможность получить это звание. А играть за границей и быть лучшим вратарём отечественного хоккея – очень относительно. Тем более, на мой взгляд, чемпионат НХЛ переоценивается в плане качества игры и составов» — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.