Владелец «Вегаса»: всё складывается хорошо, мы договорились о 8-9 сделках

Владелец «Вегас Голден Найтс» Бил Фоли поделился ожиданиями от драфта расширения и выразил мнение, что новая команда довольно быстро сможет набрать силу и бороться за чемпионство.



«Думаю, после драфта расширения фанаты в Лас-Вегасе будут довольны командой и увидят, за счёт чего мы собираемся за короткий срок выйти в плей-офф и быть претендентом на Кубок Стэнли. Годы берут своё, так что нам надо побеждать. Я сказал Джорджу, что у меня осталось не так много времени, надо всё делать быстро.



Можно сказать, что половину игроков мы уже выбрали, судя по переговорам с другими командами. Мы устно договорились о восьми или девяти сделках. „Вегас“ будет командой с характером, игроки будут участвовать в жизни города. Всё складывается очень хорошо, лучше, чем мы надеялись.



Мы будем строить команду на будущее. У нас было два пути — набрать опытных ветеранов и в первые пару лет выступать лучше, чем можно ожидать от новой команды. После этого нам бы пришлось начать перестройку. Джордж хочет получить побольше драфт-пиков, не только на этот год, но и на 2018, 2019 и 2020 годы. Поэтому мы готовы к сделкам на драфте расширения, в которых получим проспектов, чтобы другие клубы могли защитить нужных себе игроков», — сказал Фоли в эфире Sportsbook Radio.

«Вегас», налетай! Нил, Стаал, Ватанен и ещё 7 подарков для «Голден Найтс» 10 игроков, доступных на драфте расширения, которые определённо усилят «Вегас Голден Найтс».