ФХР выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Мыльникова

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким прославленного советского и российского хоккеиста Сергея Мыльникова, который ушёл из жизни сегодня, 20 июня, в возрасте 58 лет.

Воспитанник челябинского хоккея, олимпийский чемпион Калгари-1988, трёхкратный чемпион мира в составе сборной СССР, Сергей Алексадрович выступал за «Трактор» (1976-1989), «Квебек Нордикс» (1989), став первым отечественным вратарём в НХЛ, а также ярославское «Торпедо (1991-1993), после окончания карьеры игрока посвятил себя тренерской деятельности.