Источник: «Тампа» договорилась с «Вегасом», чтобы защитить Коккока и Дотчина

«Тампа-Бэй Лайтнинг» договорилась о сделке с «Вегас Голден Найтс», чтобы защитить своих молодых игроков обороны. Об этом сообщает Tampa Bay Times.



«Тампа» включила в список защищённых от драфта расширения игроков трёх защитников — Антона Строльмана, Виктора Хедмана и Брэйдона Коберна. 23-летние Джейк Дотчин и Слейтер Коккок остались доступными для выбора на драфте. Оба являются ограниченно свободными агентами.



Драфт расширения пройдёт 21 июня, «Вегас» выберет по одному незащищённому игроку из каждой команды.

«Даллас» с Ничушкиным, «Монреаль» без наших. Кто точно не попадёт в «Вегас» 30 клубов НХЛ опубликовали свои списки защищённых на драфте расширения. Ничушкин остался в «Далласе», а Бурмистров и Якупов ждут развязки.