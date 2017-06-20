Академия «Ак Барса» заключила соглашение о сотрудничестве с «Эдинбургом»

Академия казанского «Ак Барса» заключила партнёрские отношения с «Эдинбург Кэпиталз» — командой Британской элитной хоккейной лиги.



Сотрудничество будет направлено на привлечение молодёжи Эдинбурга и других городов Британии к занятию хоккеем — будут проводиться тренировочные лагеря для детей 5-17 лет, кроме того, молодые игроки смогут участвовать в лагерях и турнирах в России.



«С удовольствием начинаем такое многообещающее сотрудничество. Мы рады, что будем поддерживать и помогать „Кэпиталз“ достичь своих целей на льду и вне его. Мы будем постоянно следить за тем, чтобы наши методы работали лучшим образом и тренеры добивались успехов. Сделаем всё возможное, чтобы поддержать молодёжный хоккей Британии», — приводятся слова Рычкова на официальном сайте клуба.